Собчак приехала поддержать Голунова к Никулинскому суду

Российский политик и телеведущая Ксения Собчак приехала к зданию Никулинского суда. Она заявила журналистам, что считает дело Ивана Голунова фиктивным, и призвала журналистов поддержать коллегу одиночными пикетами, передает корреспондент Daily Storm.





«Мы с Ваней работали над несколькими проектами и даже мысли не могло прийти, что он как-то может быть связан с наркотиками», — сказала Собчак.





По ее словам, Голунов занимался «серьезнейшей расследовательской журналистикой. «Он разоблачал коррупцию власти. Из-за его расследований отменили два многомиллионных тендера в Москве... Фальшивые, коррупционные тендеры. Это человек, который не просто боролся с властью, а реально делал исследования, которые меняли нашу реальность», — добавила она.





Ранее в МВД Москвы сообщили, что задержанный по обвинению в покушении на сбыт наркотиков Иван Голунов направлен на обследование в 71-ю больницу после жалоб на плохое самочувствие. Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал о состоянии спецкора «Медузы». По его словам, Голунов не понимает, что происходит, с трудом сидит на стуле и у него болезненная реакция на яркий свет. Также правозащитник заявил, что полицейские не допускают его в кабинет больницы, где врачи осматривают Голунова.