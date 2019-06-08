Володин пообещал вникнуть в уголовное дело спецкора «Медузы»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал вникнуть в ситуацию с уголовным делом, возбужденным в отношении специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом передает пресс-служба нижней палаты. По словам парламентария, у него пока мало информации о ситуации, но как только он вернется в Москву, то постарается ее изучить.





«Ребята, ну вы же со мной целый день. Конечно, понятно, что у вас редакционное задание, и что вам поставили задачу об этом спросить, но больше информации относительно той, что я вчера уже сказал, нет», — сказал Володин.





Спикер Госдумы сослался на плотный рабочий график и количество мест, посещенных им в Саратове (микрорайон «Звезда», дом-музей Павла Кузнецова, медицинский университет, стройплощадка предуниверсария Саратовского государственного университета).





«Я уже сказал, что услышал. Как только буду в Москве, то постараюсь вникнуть», - добавил он.





Вопрос об уголовно деле, возбужденном против Ивана Голунова, проводившего расследование и в отношении Вячеслава Володина, спикеру Госдумы задали 7 июня журналисты телеканала «Дождь». Парламентарий ответил, что «не в курсе ситуации» и «не готов комментировать».





Журналист «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом.