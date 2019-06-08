«Яблоко» выдвинуло 16 кандидатов на выборах в Мосгордуму

Конференция московского отделения партии «Яблоко» 8 июня выдвинула кандидатов в депутаты Московской городской думы по 16 одномандатным округам. Процедура выдвижения состоялась в центральном офисе партии. Сразу после подачи необходимых документов в столичную избирательную комиссию каждому из них предстоит до конца июня собрать от пяти до шести тысяч подписей москвичей в свою поддержку, чтобы быть зарегистрированными.





Среди выдвинутых кандидатов уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин, главы двух муниципальных округов столицы Андрей Морев и Елена Русакова, вице-президент «Альфа-Банка» Юлия Щербакова, экс-журналист «Коммерсанта» Виктор Хамраев, эксперт Центра антикоррупционной политики партии Максим Круглов и другие.





Также среди кандидатов участники прошлых выборов в Мосгордуму, которые заняли вторые места в своих округах и могли бы стать депутатами, если бы использование админресурса в 2014 году не было бы столь масштабным, подчеркивается в пресс-релизе «Яблока», опубликованном на сайте партии. «Это Андрей Бабушкин (27,95%); Елена Русакова (25,63%); редактор газеты «Мы – москвичи» Кирилл Гончаров (23,75%, округ 32), муниципальный депутат района Строгино Ирина Копкина (23,58%, 4 округ)», — отмечается в сообщении.





Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам. В нынешнем созыве столичного парламента нет представителей «Яблока». В нынешнем составе Московской городской думы 28 депутатов представляют «Единую Россию», 10 самовыдвиженцев, входящих в депутатское объединение «Моя Москва» и поддержанных единороссами, четыре коммуниста, а также по одному парламентарию от «Родины» и ЛДПР (экс-кандидат в мэры Москвы и экс-владелец «СУ-155» Михаил Балакин).