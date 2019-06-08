Врач скорой рассказал о травмах у Голунова

Врач бригады скорой помощи, которая доставила в 71-ю больницу обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщил агентству «Интерфакс» о повреждениях, выявленных у журналиста.
«Гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга», — цитирует медика агентство.
Адвокат Ольга Динзе, рассказывая о медицинском осмотре Голунова, отметила плохое состояние журналиста. «Он [Голунов] просто кивает головой и на вопросы не отвечает», — сказала она и добавила, что журналисту была сделана томография головного мозга и его водили к терапевту.
Ранее в МВД Москвы сообщили, что задержанный по обвинению в покушении на сбыт наркотиков Иван Голунов направлен на обследование в 71-ю больницу после жалоб на плохое самочувствие. Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал о состоянии спецкора «Медузы». По его словам, Голунов не понимает, что происходит, с трудом сидит на стуле и у него болезненная реакция на яркий свет. Также правозащитник заявил, что полицейские не допускают его в кабинет больницы, где врачи осматривают Голунова.
Журналист «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом. В защиту Голунова выступили его коллеги из разных изданий, общественные деятели и политики.