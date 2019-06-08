Врач скорой рассказал о травмах у Голунова

Врач бригады скорой помощи, которая доставила в 71-ю больницу обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщил агентству «Интерфакс» о повреждениях, выявленных у журналиста.





«Гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга», — цитирует медика агентство.





Адвокат Ольга Динзе, рассказывая о медицинском осмотре Голунова, отметила плохое состояние журналиста. «Он [Голунов] просто кивает головой и на вопросы не отвечает», — сказала она и добавила, что журналисту была сделана томография головного мозга и его водили к терапевту.