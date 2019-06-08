Молдавский телеканал опубликовал компромат на Додона

Принадлежащий лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку телеканал Publika TV опубликовал три видео, сделанных скрытой видеокамерой. На них запечатлены разговоры молдавского президента Игоря Додона и Плахотнюка о достижении нескольких договоренностей по ряду вопросов. Когда и где были сняты ролики телеканал не поясняет. Также издание не подтверждает достоверность видеозаписей.
На одном из роликов видно, как Игорь Додон и Владимир Плахотнюк что-то обсуждают. Рядом с ними сидит Сергей Яралов — человек из ближнего лидера Демократической партии. Из аудио слышно, что Додон и Плахотнюк обсуждают заключение некоего соглашения, которое планируется подписать в присутствии российского посла России. Как следует из видео, они обсуждают пункты договора, который должны были подписать лидер партии социалистов Зинаида Гречаная и Плахотнюк.
Также в обсуждении можно услышать, что собеседники говорят о федерализации страны. При этом Додон якобы говорит, что на этом настаивал вице-премьер России Дмитрий Козак, но «Сергей дал нам формулировку, которую можно использовать вместо федерализации». Плахотнюк с этим соглашается.
На другом видео утверждается, что Россия обещает закрыть все уголовные дела на Плахотнюка в обмен на соглашение о федерализации страны.
А в третьем Додон якобы признался, что получал из России денежные переводы на содержание партии. При этом расходы на партию доходят до одного миллиона долларов ежемесячно, а Козак якобы сказал, что, если социалисты уходят во власть вместе с демократами, то пусть Плахотнюк их и финансирует.
Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял, что ждет давления на себя и депутатов-социалистов. Он говорил, что ему известно, что монтируются какие-то записи и готовятся другие материалы, дискредитирующие как его лично, так и возглавляемую им политическую силу. Додон добавил, что провести реинтеграцию страны путем федерализации предлагал России не он, а Владимир Плахотнюк. Причем, по словам молдавского лидера, лидер Демократической партии предлагал России это еще два года назад в обмен на закрытие уголовного дела.