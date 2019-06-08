Молдавский телеканал опубликовал компромат на Додона

Принадлежащий лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку телеканал Publika TV опубликовал три видео, сделанных скрытой видеокамерой. На них запечатлены разговоры молдавского президента Игоря Додона и Плахотнюка о достижении нескольких договоренностей по ряду вопросов. Когда и где были сняты ролики телеканал не поясняет. Также издание не подтверждает достоверность видеозаписей.





На одном из роликов видно, как Игорь Додон и Владимир Плахотнюк что-то обсуждают. Рядом с ними сидит Сергей Яралов — человек из ближнего лидера Демократической партии. Из аудио слышно, что Додон и Плахотнюк обсуждают заключение некоего соглашения, которое планируется подписать в присутствии российского посла России. Как следует из видео, они обсуждают пункты договора, который должны были подписать лидер партии социалистов Зинаида Гречаная и Плахотнюк.