В Москве задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР) столицы. В ведомстве уточнили, что в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для установления мотивов совершенного ими преступления.





«Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны», — цитирует заявление старшего помощника главы Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой.





По ее словам, расследование уголовного дела, возбужденного по пунктам «ж», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»), продолжается. В ближайшее время подозреваемые будут доставлены в следственный отдел для проведения следственных действий, в ходе которых будет установлена картина преступления, а также мотивы задержанных.





Как сообщало ранее агентство «Интерфакс», в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице был убит был мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. По данным издания, он заступился за беременную женщину, к которой приставали злоумышленники. Мужчина сделал им замечание, после чего они начали его избивать, а затем сбросили спортсмена в пруд и скрылись с места происшествия. Спутница Чуева и оказавшиеся рядом люди достали спортсмена из воды и вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти.