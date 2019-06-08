Голунова доставили в суд для избрания меры пресечения

Днем 8 июня в Никулинский суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу Ивана Голунова. Следствие просит арестовать спецкора интернет-издания «Медуза», сообщил Daily Storm представитель суда.





«Материал по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова Ивана поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда», — сказал он.





Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что Голунову стало плохо в отделе полиции. Приехавшую скорую следователь сначала к нему не пускал. Позже врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы и рекомендовал госпитализацию. Было принято решение о направлении Голунова в Городскую клиническую больницу №71 Москвы для обследования.





По результатам обследования главный врач лечебного учреждения Александр Мясников заявил, что Голунова осмотрели травматолог, терапевт и хирург, также журналисту была сделана компьютерная томография головы и взята на анализ кровь. «У нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале. Невропатолог тоже не нашел никаких отклонений, по которым можно было бы судить о сотрясении мозга. Из того что есть мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза. Единственное, из-за чего мы его придерживаем, мы просто решили, поскольку есть ссадина, профилактически вести ему противостолбнячный иммуноглобулин, он вводится в несколько приемов. И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено», — сказал главврач.





Журналист «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом. В защиту Голунова выступили его коллеги из разных изданий, общественные деятели и политики.



