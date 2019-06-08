Парламент Молдавии назначил главой правительства лидера правой оппозиции

Парламент Молдавии назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, сообщает «Интерфакс». Решение было принято единогласно — за утверждение правительства проголосовал 61 депутат. Сразу после утверждения нового кабинета министров молдавский президент Игорь Додон привел к присяге его членов.





Как отмечает агентство, заседание парламента Молдавии созвано в субботу, 8 июня, вопреки принятому накануне решению Конституционного суда страны, согласно которому законодательный орган не может продолжать работу и должен быть распущен президентом.





Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк расценил решение парламента как узурпацию власти. «Наша партия не признает легитимности парламента и правительства, мы представим доказательства о финансировании партии социалистов из-за рубежа. Поэтому произошедшие сегодня события мы расцениваем как попытку узурпации власти», — сказал он и добавил, что возглавляемая им политическая сила готова предпринять все меры, чтобы препятствовать попытке силового захвата государственных институтов.





При этом Плахотнюк считает, что «Игорь Додон не является легитимным президентом», и «народ должен избрать другого главу государства».





Накануне голосования в парламенте молдавский телеканал Publika TV, принадлежащий Владимиру Плахотнюку, опубликовал компромат на президента Молдавии. На видеозаписях, сделанных скрытой камерой, запечатлены разговоры Игоря Додона и Плахотнюка о достижении нескольких договоренностей по ряду вопросов. Когда и где были сняты ролики, телеканал не поясняет. Также издание не подтверждает достоверность видеозаписей.