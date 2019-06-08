«Побываю на своих похоронах»: Голунов выступил с речью перед заседанием суда

Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, выступил с небольшой речью. В ней он назвал свою ситуацию сложной и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.
«Сложно... Все это как в кино. Никогда не думал, что побываю на своих похоронах... Спасибо большое всем», — сказал Голунов.
В этот момент в здание суда перестали пускать журналистов. По данным корреспондента Daily Storm, в зал не смогли попасть более 100 представителей прессы. Собравшиеся стали кричать «Позор!», «Запускай!» и попытались прорваться в здание. После неудачной попытки протестующие пошли к той стороне здания, куда выходят окна зала суда.
Журналист «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом. В защиту Голунова выступили его коллеги из разных изданий, общественные деятели и политики.