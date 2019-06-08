«Побываю на своих похоронах»: Голунов выступил с речью перед заседанием суда

Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, выступил с небольшой речью. В ней он назвал свою ситуацию сложной и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.





«Сложно... Все это как в кино. Никогда не думал, что побываю на своих похоронах... Спасибо большое всем», — сказал Голунов.