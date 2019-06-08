Суд отправил спецкора «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, под домашний арест до 7 августа. Об этом сообщил корреспондент Daily Storm. Ему запрещено выходить за пределы квартиры, пользоваться телефоном и интернетом. Адвокаты Голунова настаивали на том, что доказательства вины их подзащитного отсутствуют, а сотрудники полиции имели возможность подбросить наркотики. Сам спецкор заявил в ходе заседания, что никогда не принимал наркотические вещества и, вероятнее всего, наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе.





«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следствия отказать и отправить обвиняемого Голунова под домашний арест. Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа», — огласил решение судья.





В ходе заседания адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявил, что доказательств вины журналиста нет. «Сотрудники полиции имели возможность подбросить наркотики — к моменту личного досмотра Голунов уже несколько часов был в наручниках. На то, что наркотики подбросили указывают и слова понятого — он говорит, что пакетик лежал поверх всех вещей», — сказал правозащитник.





«Я ни в чем не виноват, я готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться правил игры ... Я никогда не употреблял наркотики, никогда не имел к ним отношения», — сказал на суде Голунов.





Журналист также успел рассказать, что его задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам. И что ему угрожали те же люди, из-за которых были обыски в издании Daily Storm, где вышла статья о бизнесе ритуальных услуг.





Обвинение поддержало ходатайство следователей об аресте Голунова. По словам прокурора, у следствия есть основания полагать, что журналист подозревается в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от правосудия. В ходе выступления на судебном заседании следователь заявил, что Голунов имеет загранпаспорт и может уехать за рубеж. Также следствие заявило о наличии доказательств употребления журналистом наркотических веществ.





Спецкор «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом. В защиту Голунова выступили его коллеги из разных изданий, общественные деятели и политики.