В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12:00 мск. Прямую трансляцию общения главы государства с народом будут вести Первый канал, телеканалы «Россия 1» и «Россия 24», НТВ, «МИР», Общественное телевидение России (ОТР) с сурдопереводом, а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.





«Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», — отмечается в сообщении.





Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, через сайт программы или специальное мобильное приложение, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы принимаются начиная с 8:00 мск 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.





Впервые «Прямая линия с Владимиром Путиным» была проведена 24 декабря 2001 года и проходила каждый год за исключением 2004-го и 2012 года. Когда Путин занимал должность премьер-министра России, программа выходила под названием «Разговор с Владимиром Путиным». В 2018 году программа состоялась 7 июня. Рекордным по числу заданных вопросов стал 2015 год, когда в адрес российского лидера было направлено 3,25 миллиона обращений. Традиционно большую часть граждан в ходе прямой линии волнуют вопросы, связанные с социальной тематикой, ЖКХ и здравоохранением.





Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» обычно продолжается от трех до четырех часов. Самая продолжительная была в 2013 году (4 часа 47 минут), самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году, когда президент впервые общался с россиянами в таком формате.