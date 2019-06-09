Дело спецкора «Медузы» передали в Главное следственное управление полиции Москвы

Уголовное дело в отношении обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова передано в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на начальника столичного управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ Юрия Титова.





«Уголовное дело в отношении И.Голунова, возбужденное УВД по ЗАО Москвы, по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в ГСУ ГУ МВД России по Москве», — цитирует заявление представителя столичного главка агентство.





Титов также отметил, что расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.





Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Журналист был освобожден в зале суда. В ходе судебного заседания спецкор успел рассказать, что его задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам. И что ему угрожали те же люди, из-за которых после публикации статьи о бизнесе ритуальных услуг в редакции Daily Storm прошли обыски.





Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко, комментируя решение суда, заявила: «Мы сейчас, с вашей поддержкой, спасибо вам большое, сохранили ему жизнь и здоровье, он едет домой». Она поблагодарила собравшихся у здания суда журналистов, но попросила не забывать, что домашний арест — это еще не победа.