Козак подтвердил попытку Плахотнюка заключить тайную сделку с партией Додона

Лидер Демократической партии Молдавии, бизнесмен Владимир Плахотнюк намеревался добиться тайного соглашения с партией президента страны Игоря Додона о смене внешнеполитического курса. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак. Ранее телеканал Publika TV опубликовал три видео, сделанных скрытой видеокамерой, на которых запечатлены разговоры молдавского президента и предпринимателя о достижении нескольких договоренностей по ряду вопросов. В одном из роликов упоминается имя российского вице-премьера.





«Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения ПСРМ [Партия социалистов Республики Молдавия] с Демпартией, с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты», — приводит комментарий Дмитрия Козака агентство ТАСС.





По его словам, любые тайные политические соглашения в конечном итоге приводят к катастрофе как для политиков, так и для граждан страны, за спинами которых достигаются такого рода договоренности. В то же время Козак подчеркнул, что Москва настаивает на необходимости радикального оздоровления политической ситуации в Молдавии. Он также подтвердил, что Россия считает происходящий политический кризис в республике — исключительно внутриполитическим процессом.





«Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдавии, отражали подлинную волю ее граждан», — добавил Козак.





Ранее принадлежащий Владимиру Плахотнюку телеканал Publika TV опубликовал компромат на президента Молдавии Игоря Додона. На трех видеозаписях, сделанных скрытой камерой, запечатлены разговоры главы государства и бизнесмена о достижении нескольких договоренностей по ряду вопросов. В частности, речь шла о заключении некоего соглашения, которое должно было быть подписано в присутствии российского посла, а также о закрытии возбужденных в России против Плахотнюка уголовных дел в обмен на федерализацию страны. При этом Додон якобы говорит, что на федерализации настаивал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Когда и где были сняты ролики, телеканал не пояснил. Также издание не подтвердило достоверность видеозаписей.





Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял, что ждет давления на себя и депутатов-социалистов. Он говорил, что ему известно, что монтируются какие-то записи и готовятся другие материалы, дискредитирующие как его лично, так и возглавляемую им партию. Додон добавил, что провести реинтеграцию страны путем федерализации предлагал России не он, а Владимир Плахотнюк. Причем, по словам молдавского лидера, лидер Демократической партии предлагал России это еще два года назад в обмен на закрытие уголовного дела.