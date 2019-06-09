Президента Молдавии временно отстранили от должности

Решением Конституционного суда Молдавии президент страны Игорь Додон временно отстранен от должности, сообщается на сайте суда. Обязанности главы государства будет исполнять бывший премьер-министр Павел Филип. В решении говорится, что обстоятельства назначения временно исполняющего обязанности президента были установлены после обращения группы депутатов. Комментируя постановление суда, Додон заявил, что Демократическая партия Молдавии не намерена мирно передавать власть парламентскому большинству и призвал международное сообщество выступить в качестве посредника.





«Обстоятельством, оправдывающим временную должность президента Республики Молдавия в процедуре роспуска парламента, является преднамеренный отказ президента выполнить свое конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го законодательного органа, с последующим выпуском указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, что, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в этом отношении», — говорится в решении.





Суд также постановил, что Павел Филип должен уведомить Конституционный суд об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента 10-го законодательного органа, и, в зависимости от обстоятельств, издать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.





На своей странице в Facebook Игорь Додон заявил, что граждане Молдавии с разными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику смогли объединиться ради общей цели — «освобождения страны от диктаторского преступного режима». «Из того, что мы видим, Демократическая партия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока», — добавил молдавский лидер.