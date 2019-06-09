Опубликовано видео с места ДТП с участием двух туристических автобусов в Сочи

Туристические автобусы столкнулись на перекрестке улиц Старообрядческой и Таврической, уточняет издание. По его информации, один из них перевозил экскурсионную группу, направлявшуюся на круглогодичный горный курорт «Роза Хутор».





«Кубанские врачи оказывают всю необходимую медпомощь пациентам после ДТП в Сочи… По состоянию на 11:00 мск за медпомощью обратились 26 человек. На месте работали 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализированы 23 человека, в том числе трое детей», — говорится в сообщении краевого министерства здравоохранения.





В ведомстве также отметили, что в Сочи из Краснодара направлен вертолет санитарной авиации с консультативной медицинской бригадой. В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе пострадавших в больницы столицы края. По данным минздрава, для оказания помощи задействованы все медицинские службы, в том числе психологи.





Ранее инженеры Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) заявили, что в России необходимо начать использовать интеллектуальную систему мониторинга усталости водителей в автобусах и грузовиках. По замыслу разработчиков, при помощи звуковых, зрительных и тактильных сигналов система будет препятствовать сну водителей, а также проверять его физическое состояние и трезвость.