Телеканал «Россия 24» показал сюжет о задержании Голунова

Авторы сюжета утверждают, ссылаясь на слова следователя, что права спецкора не нарушались и он имел возможность сообщить родственникам и адвокатам о своем задержании. Один из правоохранителей рассказал, что Голунов якобы «пытался утаить свои данные» и не сразу сообщил о том, что он журналист. «Где-то часа в два ночи он [Голунов] подзадумался и сообщил, что является журналистом крупной компании, в частности «Медузы», и что у нас могут быть определенные проблемы из-за того что за ним стоят большие люди», — говорит сотрудник полиции.





В свою очередь Голунов сообщил, что не является штатным сотрудником интернет-издания «Медуза». «Я выполняю работу, мне платят за нее деньги. Трудовая книжка моя находится у меня. Там, где я захочу, там я и работаю», — сказал журналист.





Спецкор «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом. В защиту Голунова выступили его коллеги из разных изданий, общественные деятели и политики. 7 июня рядом с Главным управлением МВД по Москве на Петровке прошла серия одиночных пикетов, участники которых выступили в поддержку Голунова.





Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Журналист был освобожден в зале суда. В ходе судебного заседания спецкор успел рассказать, что его задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам. И что ему угрожали те же люди, из-за которых после публикации статьи о бизнесе ритуальных услуг в редакции Daily Storm прошли обыски.