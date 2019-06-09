Партия Зеленского опубликовала программу «перезагрузки власти» на Украине

«Партия «Слуга народа» идет на досрочные парламентские выборы, чтобы привести в Верховную раду порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям. Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной страной мечты», — подчеркивается в документе.





Первым пунктом предвыборной программы названа очистка и обновление системы власти, которую в партии Зеленского обещают начать с отмены депутатской неприкосновенности, создания механизма народного вето в отношении новых законов и влияния граждан на решение власти через референдум. Кроме того, в программе говорится о намерении побороть коррупцию, переведя максимально возможное количество государственных услуг в онлайн, перезагрузить прокуратуру, обеспечить реальную независимость антикоррупционных структур, ввести конфискацию имущества коррупционеров и создание системы денежного вознаграждения гражданам за выявление фактов коррупции.





Согласно программе, партия «Слуга народа» намерена принимать законы, способствующие евроатлантическому вектору развития страны, перезагрузить Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей и внедрить институт суда присяжных. Также в программе значится проведение реформы правоохранительных органов, создание лучших условий для бизнеса, проведение национального экономического аудита с привлечением украинских и международных компаний.





«Проведем всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения. Введем «экономический паспорт украинца», по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета», — подчеркивается в программе.





Украинскую культуру и язык в партии намерены поддерживать при помощи фискальных стимулов и государственного финансирования. В партии также собираются налаживать контакты с украинскими диаспорами в других странах и реинтегрировать жителей временно неподконтрольных Киеву территорий страны.