РБК подаст в суд на РИА ФАН за публикацию фейкового комментария о Голунове

Главред РБК обращает внимание на отдельный сюжет — «Общественность осудила журналиста издания Meduza, задержанного с наркотиками». Среди материалов сюжета — «Главред РБК заявила, что задержанный за наркотики Голунов должен ответить по закону». «Мне и правда звонили за комментарием. На этом фактическое сходство заканчивается. Я сказала, что РБК уже сформулировал позицию публично и добавить мне нечего. Вопрос был про то, должны ли либеральные журналисты быть «специально» защищены законом», — добавляет она.





«В целом я, конечно, дура, мне — урок. Но это тот случай, когда задеты не только мои интересы и репутация, но и репутация РБК. Я уверена, что коллеги, чье мнение я действительно ценю и уважаю, все понимают. Но могут не понимать читатели, не искушенные в современных информационных фейк-технологиях», — продолжает Голикова.





В конце она заявляет о готовности предпринять все необходимые действия для защиты как своей репутации, так и издания. «РБК уже готовит исковое заявление. Надежды на правовую систему мало, но мы попробуем», — заканчивает главред издания.





Спецкор «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом. В защиту Голунова выступили его коллеги из разных изданий, общественные деятели и политики. 7 июня рядом с Главным управлением МВД по Москве на Петровке прошла серия одиночных пикетов, участники которых выступили в поддержку Голунова.





Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Журналист был освобожден в зале суда.