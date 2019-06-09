«Бизнес против бизнеса»: Кудрин о размытости понятия «преступление» в России

Размытые границы понятия «преступление» являются проблемой в российской правоприменительной практике, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, это позволяет бизнесу сводить счеты между собой и конкурентами.





«Проблема с нечетким правоприменением. Такие размытые границы, что является преступлением, что нет. Вот это самая большая проблема. 85% из того, что заводятся уголовные дела, потом разваливаются», — сказал он в эфире телеканала НТВ.