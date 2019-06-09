Нюта Федермессер выдвинулась кандидатом в депутаты Мосгордумы от 43-го округа

Глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта (Анна) Федермессер выдвинулась кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43-го округа (Хамовники, Арбат, Пресня). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской городской избирательной комиссии. Ранее она заявляла, что хочет идти в столичную думу от округа, где живет и работает. Став депутатом, Федермессер рассчитывает провести законы, необходимые для социальной сферы.
Ранее Федермессер заявила о желании выдвигаться в депутаты Мосгордумы именно от 43-го округа, поскольку она там живет, работает и там ее дети ходят в школу. На своей странице в Facebook она высказалась относительно грязи, вылитой на нее и Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) перед началом предвыборной гонки. «Сколько грязи и про меня, и про Соболь. Хочется понять, выбираем для «Дом-2» участников или для программы «Окна» на СТС? Такое количество разнообразных болезненных фантазий — это зачем? Ну то есть вот интересно, это выдумывают журналисты или политтехнологи? И зачем?» — возмущенно написала Федермессер.
Она призвала дать людям совершить осознанный выбор и «не выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта». «43-й и так уже не раз показал, что жители умнее манипуляторов. А что касается меня и Любы, уверена, укусы слишком слабы, чтобы кого-то из нас убить, а комары слишком смешны, чтобы сделать кого-то из нас сильнее», — добавила Федермессер.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. Выборы в столичную думу пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам. В нынешнем созыве городского парламента 28 депутатов представляют «Единую Россию», 10 самовыдвиженцев, входящих в депутатское объединение «Моя Москва» и поддержанных единороссами, четыре коммуниста, а также по одному парламентарию от «Родины» и ЛДПР (экс-кандидат в мэры Москвы и экс-владелец «СУ-155» Михаил Балакин).