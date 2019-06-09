Кадыров прокомментировал дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг уголовного дела специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По его мнению, задержание журналиста стало «громом среди ясного неба», затмив итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и сведя к нулю его отличные результаты. Кадыров считает, что в этой ситуации большинство российских СМИ погнались за рейтингами и необъективно освещали происходящее. Чеченский лидер обращает внимание на тот факт, что ежедневно в России регистрируется свыше 500 происшествий, связанных с наркотиками, и ни одно из них не получило широкого резонанса.
«ПМЭФ-2019! Девятнадцать тысяч человек, 145 стран, 650 соглашений на 3,1 триллиона рублей. Рекорд! Самые крупные делегации из США и Китая. Президент Владимир Путин заявляет, что Россия преодолела трудности в экономике из-за санкций и падения цен на углеводороды. И вдруг гром среди ясного неба!!! В Москве по подозрению в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств задержан внештатный корреспондент рижского интернет-издания Иван Голунов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер заявил, что не берется судить о виновности или невиновности журналиста. По его мнению, в этом должны разобраться следствие и суд. Однако он обращает внимание на поднявшуюся волну требований «взять под контроль». «Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать. И в этих условиях вы требуете от следствия спокойного и непредвзятого расследования? Оно должно расследовать или докладывать «контролерам»? Хор отечественных «требователей» поддержали в Вашингтоне, Лондоне и других столицах», — добавляет Кадыров.
Далее глава Чечни задается вопросом: «И какая же цель всего этого гала-концерта с требованиями?» — и тут же отвечает на него: «Затмить итоги ПМЭФ-2019, свести в глазах российской общественности к нулю его отличные результаты, представить Россию в качестве страны-изгоя…»
«И заголосили либеральные СМИ во всем мире о Голунове, затмив ПМЭФ! Очень удачный ход! В роли первых скрипок некоторые наши родные каналы и издания. Только об этом и пишут. Их не волнует судьба страны, народа, лишь бы поднять рейтинг издания, привлечь читателей, быть доставленными в отдел... Нашим СМИ не совсем хватает патриотизма. Отдельные ведут себя так, будто бы продали свой народ, идею, государство, ждут попутного теплохода к заморским хозяевам», — сетует Кадыров.
Затем чеченский лидер ссылается на статистику. По его данным, в России ежедневно регистрируются в среднем 550 происшествий, связанных с наркотиками. «Среди подозреваемых люди разных профессий, национальностей, положения в обществе. Естественно, и в день задержания Голунова были взяты под стражу десятки и сотни человек в разных регионах. Про них «требователи» молчат. Почему бы всех не отпустить, признать невиновными? Нет, на их именах невозможно засветиться. Как по сценарию развернули рекламную кампанию, как будто он единственный подозреваемый в наркоторговле», — добавляет он.
Кадыров признает, что в России существует проблема с наркотиками и алкоголизмом. При этом он обращает внимание на то, что чем больше власти позволяют портить молодежь, тем больше она отдаляется от религии, традиций, обычаев, патриотизма и «становится похожей на ровесников из европейских стран, где выходят замуж за собак, кошек, покойников, заключают однополые браки».
«Но народ России не позволит этой заразе поразить наше общество! Мы всегда славились приверженностью к своим обычаям, традициям, уважением к старшим. А в деле Ивана Голунова разберутся следствие и суд, если прекратить прессинг», — резюмирует чеченский лидер.
Спецкор «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом. В защиту Голунова выступили его коллеги из разных изданий, общественные деятели и политики. 7 июня рядом с Главным управлением МВД по Москве на Петровке прошла серия одиночных пикетов, участники которых выступили в поддержку Голунова.
Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Журналист был освобожден в зале суда.