Кадыров прокомментировал дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Чеченский лидер заявил, что не берется судить о виновности или невиновности журналиста. По его мнению, в этом должны разобраться следствие и суд. Однако он обращает внимание на поднявшуюся волну требований «взять под контроль». «Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать. И в этих условиях вы требуете от следствия спокойного и непредвзятого расследования? Оно должно расследовать или докладывать «контролерам»? Хор отечественных «требователей» поддержали в Вашингтоне, Лондоне и других столицах», — добавляет Кадыров.





Далее глава Чечни задается вопросом: «И какая же цель всего этого гала-концерта с требованиями?» — и тут же отвечает на него: «Затмить итоги ПМЭФ-2019, свести в глазах российской общественности к нулю его отличные результаты, представить Россию в качестве страны-изгоя…»





«И заголосили либеральные СМИ во всем мире о Голунове, затмив ПМЭФ! Очень удачный ход! В роли первых скрипок некоторые наши родные каналы и издания. Только об этом и пишут. Их не волнует судьба страны, народа, лишь бы поднять рейтинг издания, привлечь читателей, быть доставленными в отдел... Нашим СМИ не совсем хватает патриотизма. Отдельные ведут себя так, будто бы продали свой народ, идею, государство, ждут попутного теплохода к заморским хозяевам», — сетует Кадыров.





Затем чеченский лидер ссылается на статистику. По его данным, в России ежедневно регистрируются в среднем 550 происшествий, связанных с наркотиками. «Среди подозреваемых люди разных профессий, национальностей, положения в обществе. Естественно, и в день задержания Голунова были взяты под стражу десятки и сотни человек в разных регионах. Про них «требователи» молчат. Почему бы всех не отпустить, признать невиновными? Нет, на их именах невозможно засветиться. Как по сценарию развернули рекламную кампанию, как будто он единственный подозреваемый в наркоторговле», — добавляет он.