Экзитполы: Токаев одержал убедительную победу на выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по данным экзитпола института «Общественное мнение» набрал на выборах главы государства 70,13%. Опрос научно-исследовательского центра «Молодежь» отдал ему 69,94% голосов. По состоянию на 18:00 (15:00 мск), явка на выборах составила 72,9%.





«Касым-Жомарт Токаев набирает по результатам опроса 69,94% голосов», - озвучил результаты экзитпола директор центра «Молодежь» Талгат Калиев в ходе брифинга. Согласно его данным, второе место на выборах занимает Амиржан Косанов с 14,96%, третье - кандидат от партии «Ак жол» (Светлый путь) Дания Еспаева с 4,78% голосов.





Аналогичные результаты показал экзитполл института «Общественное мнение». «Кандидат Токаев набирает 70,13%», — сообщила его председатель Айнур Мажитова. По ее данным, Косанов набирает 15,39%, а Еспаева 5,32% голосов. За остальных кандидатов, согласно данным опроса, проголосовали менее 4% избирателей.





В Казахстане 9 июня прошли внеочередные президентские выборы. В избирательной гонке принимали участие участие семь кандидатов, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Нур Отан». Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. Срок его полномочий истекал в 2020 году. Его преемником стал спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.





По законодательству Казахстана, в стране президента избирают на пять лет. Порога явки на выборах нет. Они будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся этого сделать, будет назначен второй тур.