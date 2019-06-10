«Я/Мы Иван Голунов»: три газеты изменили первые полосы в поддержку спецкора «Медузы»

Первые полосы ведущих российских деловых газет «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК в печатной версии 10 июня выйдут с одинаковой подписью — «Я/Мы Иван Голунов». Также три издания выпустили совместное заявление, где требуют максимальной прозрачности при проведении расследования, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщается на сайтах трех российских СМИ.
В совместном заявлении издания приветствуют решение суда отправить Ивана Голунова под домашний арест. При этом редакции считают неубедительными представленные следствием доказательства виновности спецкора «Медузы». По их мнению, в ходе следственных действий было допущено нарушение законодательства. Кроме того, они не исключают, что задержание и последующий арест журналиста связан с его профессиональной деятельностью.
«Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК потребовали провести детальную проверку действий сотрудников МВД и настаивают на максимальной прозрачности при проведении расследования. «Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех», — резюмировали в редакциях.
Накануне в Москве возобновились пикеты у здания Главного управления МВД на Петровке. Протестующие с плакатами, сменяя друг друга, стояли с 18 часов до позднего вечера. Среди них были замечены бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик, заместитель главреда RTVI Тихон Дзядко, журналист «Новой газеты» Илья Азар и фотограф Евгений Фельдман.
Спецкор «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Журналист был освобожден в зале суда.