Голикова пообещала понять, что собой представляет бедная семья в России

В ближайшее время будет составлен портрет бедной семьи в России, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. По ее словам, Минтруд в 2019 году запустит пилотный проект по индивидуальному обследованию семей, который позволит окончательно понять, что такое бедная семья. При этом она отметила, что количество бедных в стране сократилось на 400 тысяч человек.





«Думаю, что понимаем и очень скоро поймем окончательно. В рамках пилотного проекта, который в 2019 году проводит Министерство труда в девяти регионах, мы получим портрет этой семьи», — сказала Голикова в интервью «Известиям», отвечая на вопрос о том, есть ли понимание того, что такое бедная семья.





Вице-премьер подчеркнула, что раньше индивидуальное обследование семей в российских регионах не проводилось. По ее словам, у региональных руководителей присутствует страх того, что если проблема с бедными будет вынесена на поверхность, то им придется оказывать соответствующую финансовую помощь. «Но достаточно большое количество регионов не готово к такого рода финансовым вливаниям», — констатировала она.





При этом Голикова отметила позитивную динамику снижения количества бедных в России. «Может быть, она не такая активная, как нам бы хотелось. Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тысяч человек, сейчас это 12,9%», — сказала вице-премьер и подчеркнула, что снижение бедности в два раза — ключевая национальная цель номер один и все должно работать на это.





В рамках реализации задачи по снижению числа бедных россиян в два раза к 2024 году Пенсионный фонд России (ПФР) запустил в пилотном режиме автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности, заявил глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, проект охватит восемь регионов — Кабардино-Балкарию, Татарстан, Приморский край, Ивановскую, Липецкую, Нижегородскую, Новгородскую и Томскую области.





«Пенсионный фонд Российской Федерации активно участвует в работе с пилотными регионами в части разработки методики определения нуждающихся граждан на основании информации, содержащейся в ЕГИССО [Единая государственная информационная система социального обеспечения] и информационных системах фонда», — рассказал в интервью РИА Новости Дроздов.





Глава ПФР также отметил, что в случае положительной реализации пилотного проекта эта практика будет распространена на все регионы, а полученные данные будут использоваться Минтрудом, региональными властями и Росстатом для реализации задачи по снижению числа бедных россиян.