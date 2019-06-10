«Трехголовый монстр» из России поразил финскую береговую охрану

Финская береговая охрана вышла в Финский залив, чтобы опознать направлявшийся к границе иностранный корабль. Приблизившись к судну, патруль не поверил своим глазам — на них из тумана надвигался «трехголовый монстр». После проверки выяснилось, что поразившее финских пограничников судно оказалось 10-12 метровой российской яхтой, стилизованной под древнерусскую ладью, сообщает местная газета Ilta-Sanomat.





«Для нас нормально выходить на патрульном катере, чтобы идентифицировать судно, приближающееся к границе, но на этот раз это был более забавный случай», — рассказал изданию один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен. По его словам, яхта направлялась через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Осло, а ее экипаж, состоявший из семи человек, был одет в традиционные древнерусские наряды.