Личные данные сотен сотрудников МВД и ФСБ попали в Сеть

Персональные данные около 500 сотрудников МВД и 40 человек из ФСБ оказались в открытом доступе в результате крупной утечки из клиентских баз Альфа-Банка, ОТП-Банка и ХКФ-банка, сообщил «Коммерсантъ». Всего в Сеть попали паспортные данные, номера телефонов, место проживания и работы около 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, однако существенная часть информации сохраняет актуальность, утверждает издание.





Как пишет «Коммерсантъ», сотрудникам газеты удалось обнаружить одну из баз данных и ознакомиться с ее содержанием. По данным издания, база была выложена в заархивированном виде и содержала данные о клиентах ХКФ-банка и ОТП-Банка. Две утечки из Альфа-Банка обнаружила служба DeviceLock.





Комментируя масштабную утечку личных данных, гендиректор компании Zecurion, специализирующейся на защите информации, Алексей Раевский предположил, что человек, целенаправленно собравший эти базы, был или инсайдером, или же находил тех, кто их может украсть. «Судя по тому, что базы являются устаревшими, скорее всего, они использовались в узком кругу, а когда перестали быть нужными, стали достоянием общественности», — уточнил эксперт.





В середине мая в Сеть утекла личная информация около 360 тысяч высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров госкомпаний, известных людей и членов их семей. Скачать их паспортные данные можно было с информационных сайтов госорганов — от реестра некоммерческих организаций (НКО) Минюста до московского портала госзакупок.