Всемирный банк назвал пять главных угроз российской экономике

Всемирный банк (ВБ) назвал главные внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. К внешним негативным воздействиям относится в том числе возможное расширение экономических санкций против Москвы. На прошлой неделе ВБ уменьшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году до 1,2%, если какой-то из негативных факторов реализуется, то рост ВВП будет еще ниже.





Помимо возможного введения санкции против России среди внешних негативных факторов Всемирный банк отметил финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли, а также резкое падение цен на нефть. Внутренние риски для российской экономики заключаются в значительном росте в сегменте розничного кредитования в рублях и в недостаточно эффективной реализации инфраструктурных проектов.





Бюджет РФ теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за «теневой занятости», доля которой оценивается в 15,1%-21,2%, также отметили эксперты.





В докладе Всемирного банка об экономике России также говорится, что положительное влияние на рост ВВП страны могут оказать повышение производительности труда и выполнение национальных проектов, направленных на развитие человеческого капитала.





В прошлом году рост реального ВВП в России превзошел ожидания, достигнув 2,3%, отметили в международной финансовой организации. Такие показатели эксперты ВБ связали с единовременным эффектом строительных проектов в энергетике.





7 июня глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что нынешние темпы экономики РФ не позволят полноценно выполнить национальные проекты, поэтому страну может ждать вторая перестройка — крупные реформы являются единственным путем, который позволит достичь цели. По его словам, существующая сейчас экономическая ситуация очень напоминает ему происходившее в СССР в конце 80-х годов прошлого века.





Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил потенциальный рост ВВП России в ближайшие годы в 2% за год или ниже. В ближайшие годы превысить эту планку не удастся, считает Кудрин. Минэкономразвития ранее заявляло, что придерживается прогноза в 1,3% роста ВВП за 2019 год.