Мединский заявил об отсутствии цензуры в России

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский назвал удаление сцен с целующимися мужчинами и употреблением наркотиков в фильме «Рокетмен» «интересами бизнеса» и заявил, что в России никакой цензуры нет. Кроме того, Мединский пообещал, что Минкульт не будет вмешиваться в ситуацию с компанией Kinodanz, которая требует миллион рублей от киноблогера Евгения Баженова (известного как BadComedian) за обзор фильма «За гранью реальности».





«В России цензуры нет. Она [цензура] запрещена конституционно. Соответственно, нет никаких нормативов, которые «регулировали» бы цензуру. Нам в установленном порядке подают заявки, мы их в установленном порядке рассматриваем и маркируем. Повторяю: к нам попадает готовый продукт, никакого отношения к его созданию госорганы не имеют», — цитирует Мединского ТАСС.





По мнению министра культуры, кинодеятелей на самом деле больше заботит получение прибыли, чем «демонстрация политических взглядов». «Самоцензура… это внутреннее дело производителей и дистрибьюторов, она регулируется их собственными представлениями о нравственности и бизнесе. Вы ведь говорите о фильме «Рокетмен»?.. Это даже не самоцензура — это просто бизнес, они хотят продвигать свой продукт на российский рынок и хотят на этом заработать», — отметил глава Минкульта.





Кроме того, министр заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском кинокомпании Kinodanz к киноблогеру BadComedian, которая требует от Евгения Баженова (настоящее имя блогера) миллион рублей из-за обзора фильма «За гранью реальности», который нарушил, как уверяют в компании, допустимый объем цитирования.





«Минкультуры — площадка для конкурсов творчества и поддержки кино в производстве и прокате. Устраивать в Минкульте площадки для разборок между блогером и продюсерами мы не будем», — заявил министр культуры.





Ранее в Минкульте РФ заявили, что не давали никаких рекомендаций по поводу вырезания сцен с поцелуями и сексом между мужчинами, а также удаления эпизодов с употреблением наркотиков из российской версии фильма «Рокетмен», который посвящен становлению известного британского певца и шоумена Элтона Джона. В ведомстве заявили, что это исключительно решение прокатчика.





4 июня блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал, что против него подала судебный иск на миллион рублей компания Kinodanz за обзор фильма «За гранью реальности». Поводом стал превышенный объем цитирования исходного произведения. Баженов в своем комментарии по поводу ситуации отметил, что российское законодательство не имеет заданных допустимых норм цитирования, а эксперты компании выставляют некорректные примеры подобных норм в других областях, не связанных с кинопромышленностью.





Баженов сообщил, что с января судится с компанией. В беседе с Daily Storm он признался, что рассчитывает на поддержку подписчиков своего YouTube-канала. Блогера поддержали известные кинорежиссеры, в том числе член совета по культуре и искусству при президенте РФ Федор Бондарчук и замглавы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, известный телеведущий Иван Ургант, переводчик и ведущий Дмитрий Пучков и другие. Бондарчук подчеркнул, что блогер может рассчитывать на его поддержку.