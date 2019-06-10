Соратника Навального Волкова после 20 суток ареста снова доставили в полицию

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, который утром 10 июня должен был выйти на свободу после 20 суток административного ареста, доставили в отдел внутренних дел по Тверскому району Москвы. Полиция составляет на Волкова протокол за митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге 9 сентября 2018 года, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.
Волков отбывал административный арест за организацию митинга против пенсионной реформы в Москве. «Леонида Волкова должны были выпустить из спецприемника в шесть утра. Не выпустили и повезли сразу в ОВД «Тверской». Сейчас там составляют протокол за ту же акцию 9 сентября, только в Санкт-Петербурге, по статье 20.2 часть 3 (проведение публичного мероприятия, которое создало помехи для движения)», — написал Жданов в Twitter. По указанной Ждановым статье предусмотрено до 15 суток административного ареста.
Иван Жданов сообщил, что в материалах дела Волкова еще восемь городов, в которых 9 сентября 2018 года проходил митинг против повышения пенсионного возраста. «И полицейские прямо говорят, что остальные города тоже в ход пойдут. Если так — держать Леонида будут до октября <...>Тверской районный суд, вероятно, будет рассматривать дело сегодня», — добавил он.
Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов сообщил, что полицейские вклеили скотч между батареей и контактом в телефон Леонида Волкова, чтобы он не смог зарядить телефон и предупредить о своем новом задержании.
22 мая Леонида Волкова арестовали на 20 суток за повторное нарушение правил организации митинга (часть 4 статьи 20.2 КоАП) из-за московской акции против пенсионной реформы, прошедшей 9 сентября 2018 года.
Кроме того, 27 мая на Волкова составили административный протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП о неуважении к власти. Согласно документам, выложенным директором ФБК, поводом для возбуждения дела стал твит Леонида Волкова от 23 апреля. В нем он опубликовал видеозапись суда по первому в России делу по статье о неуважении к власти. Волков прокомментировал ролик таким образом: «Постановление по делу об административном правонарушении по делу о том, что Путин — сказочный ******* (два раза). Послушайте, важный документ эпохи, конечно».