Соратника Навального Волкова после 20 суток ареста снова доставили в полицию

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, который утром 10 июня должен был выйти на свободу после 20 суток административного ареста, доставили в отдел внутренних дел по Тверскому району Москвы. Полиция составляет на Волкова протокол за митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге 9 сентября 2018 года, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.





Волков отбывал административный арест за организацию митинга против пенсионной реформы в Москве. «Леонида Волкова должны были выпустить из спецприемника в шесть утра. Не выпустили и повезли сразу в ОВД «Тверской». Сейчас там составляют протокол за ту же акцию 9 сентября, только в Санкт-Петербурге, по статье 20.2 часть 3 (проведение публичного мероприятия, которое создало помехи для движения)», — написал Жданов в Twitter. По указанной Ждановым статье предусмотрено до 15 суток административного ареста.