Жаров объяснил, почему сравнил закон об изоляции рунета с «ядерным оружием»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал сделанное им ранее сравнение закона об изоляции рунета с ядерным оружием необходимым балансом в мире современных технологий. По его словам, полностью отключить Россию от Сети невозможно, и ситуация с Google и Huawei это наглядно доказала. В то же время он отметил, что транснациональные ИТ-корпорации понимают только язык силы и принятый закон направлен на то, чтобы не решать противоречия силой.





«Закон о суверенном, катакомбном и отключенном рунете невозможен: сама Сеть построена так, что отключить ее полностью нельзя, она все равно будет жить по своим законам. Ситуация с Google и Huawei показала, что может произойти все что угодно в современном мире. Я в свое время сравнил этот закон с ядерным оружием, и все сказали: ага, Жаров кайфует от того, что сейчас у него виртуальная бомба в руках будет», — рассказал глава Роскомнадзора в интервью РБК.





Жаров подчеркнул, что смысл приведенной им аналогии заключается в необходимости иметь инструмент для достижения баланса, и привел в качестве примера появление в 1940-х годах ядерного оружия, позволившее решать противоречия путем переговоров, а не силой. При этом он отметил, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, когда транснациональные ИТ-корпорации понимают только язык силы. «Мы Google штрафуем на 500 тысяч рублей и делаем эту информацию публичной, это сказывается на их котировках, и акционеры, владельцы фондов говорят Google: идите договаривайтесь. По-другому это не работает. Поэтому я считаю, что этот закон — это такой балансир», — добавил он.





Комментируя ситуацию с Facebook в России, Жаров сообщил, что диалог с социальной сетью о выполнении требований российского законодательства фактически остановился. Глава Роскомнадзора назвал это печальным, учитывая количество пользователей социальной сети.

«Отсутствие диалога, а по сути дела, с Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае — монолог со стороны Роскомнадзора, не улучшает ситуацию, и это печально», — подчеркнул он.





Жаров напомнил, что Россия «демонстрирует намерение найти решение» и с другой американской компанией — Google. По его словам, было найдено техническое решение по фильтрации ссылок из единого реестра запрещенных сайтов, которое устроило надзорное ведомство.





1 мая президент России Владимир Путин одобрил поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», также известные как «закон о суверенном интернете». Контроль над изолированной сетью в таком случае получит Роскомнадзор (РКН), который также будет определять возможные угрозы и меры противодействия им. В середине апреля Жаров заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен находиться в «спящем» режиме, как ядерное оружие, и применяться только в исключительных случаях.