Появилось видео обыска у сотрудницы «АЛРОСЫ», задержанной за кражу 500 алмазов

Следственный комитет России (СКР) и ФСБ задержали сотрудницу алмазодобывающей компании «АЛРОСА» и двух ее сообщников за кражу более 500 алмазов и бриллиантов на несколько миллионов долларов. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, преступники были задержаны при попытке хищения очередной партии природных алмазов. Telegram-канал Hue опубликовал видео задержания сотрудницы компании при попытке вынести через проходную предприятия очередную партию алмазов.
«Преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании «АЛРОСА» и последующий незаконный сбыт высококачественного алмазного сырья», — рассказала Петренко.
Представитель СКР уточнила, что преступники были задержаны 6 июня с поличным, при попытке похитить очередную партию алмазов, стоимость которых превышает 22 миллиона рублей. Подозреваемые отправлены под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям «Кража» и «Незаконный оборот природных драгоценных камней».
По версии следствия, в преступную группу входили три человека, каждый из которых выполнял определенные функции. Сотрудница алмазодобывающей компании Елена Канунникова отвечала за похищение драгоценных камней, а Владимир Табидзе и Владимир Гординский — за сбыт краденого.
В ФСБ отметили, что дома у задержанных был найден целый склад драгоценностей, в том числе 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов. Там же были найдены наличными более двух миллионов долларов и 500 тысяч евро, а также дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, включая более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
В пресс-службе «АЛРОСА» подтвердили информацию СКР задержании своей сотрудницы и пресечении масштабной схемы хищений алмазного сырья. В компании отказались комментировать ход расследования, однако при этом отметили, что операция проходила при участии ее службы безопасности.
«АЛРОСА» (сокращение от Алмазы России) — одна из крупнейших в мире группа алмазодобывающих компаний. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. Группа добывает 95% всех алмазов России, ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%.