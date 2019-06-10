Появилось видео обыска у сотрудницы «АЛРОСЫ», задержанной за кражу 500 алмазов

По версии следствия, в преступную группу входили три человека, каждый из которых выполнял определенные функции. Сотрудница алмазодобывающей компании Елена Канунникова отвечала за похищение драгоценных камней, а Владимир Табидзе и Владимир Гординский — за сбыт краденого.





В ФСБ отметили, что дома у задержанных был найден целый склад драгоценностей, в том числе 500 необработанных природных алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более трех миллионов долларов. Там же были найдены наличными более двух миллионов долларов и 500 тысяч евро, а также дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, включая более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.





В пресс-службе «АЛРОСА» подтвердили информацию СКР задержании своей сотрудницы и пресечении масштабной схемы хищений алмазного сырья. В компании отказались комментировать ход расследования, однако при этом отметили, что операция проходила при участии ее службы безопасности.





«АЛРОСА» (сокращение от Алмазы России) — одна из крупнейших в мире группа алмазодобывающих компаний. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. Группа добывает 95% всех алмазов России, ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%.