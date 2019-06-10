close
St
Путин заявил, что мир подошел «к опасной черте»
Новости

Путин заявил, что мир подошел «к опасной черте»

Президент России призвал искать альтернативы санкциям и торговым войнам

Президент России призвал искать альтернативы санкциям и торговым войнам
Фото: © GLOBAL LOOK press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте и необходимо вместе искать альтернативы санкциям и торговым войнам. Об этом говорится в послании Путина международному научно-экспертному форуму «Примаковские чтения», его зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.


«Мир действительно подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности, путем санкций и торговых войн», — процитировал он. Путин в своем послании также подчеркнул, что нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем и дискуссии участников форума будут полезными в этом плане.



Юрий Ушаков также рассказал на форуме, что 29 октября, в день 90-летия советского и российского государственного деятеля, академика РАН Евгения Примакова в сквере напротив здания Министерства иностранных дел будет открыт памятник политику. Во время юбилейного года пройдут мероприятия, направленные на популяризацию интеллектуального наследия Примакова, добавил Ушаков.


V Международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков «Примаковские чтения» ежегодно проходит в Москве с 2015 года. Участники форума обсуждают сценарии развития международных отношений и проблемы международной безопасности.


Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. Он занимал должности главы Совета Союза Верховного Совета СССР, директора Службы внешней разведки России, министра иностранных дел РФ, а также председателя правительства РФ.


Внуку Евгения Примакова закрыли въезд на Украину

Журналиста Евгения Примакова остановили в аэропорту Киева, когда он направлялся на мероприятие ОБСЕ 26 июня 2018

Загрузка...
Показать комментарии