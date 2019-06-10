Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте и необходимо вместе искать альтернативы санкциям и торговым войнам. Об этом говорится в послании Путина международному научно-экспертному форуму «Примаковские чтения», его зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Мир действительно подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности, путем санкций и торговых войн», — процитировал он. Путин в своем послании также подчеркнул, что нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем и дискуссии участников форума будут полезными в этом плане.
Юрий Ушаков также рассказал на форуме, что 29 октября, в день 90-летия советского и российского государственного деятеля, академика РАН Евгения Примакова в сквере напротив здания Министерства иностранных дел будет открыт памятник политику. Во время юбилейного года пройдут мероприятия, направленные на популяризацию интеллектуального наследия Примакова, добавил Ушаков.
V Международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков «Примаковские чтения» ежегодно проходит в Москве с 2015 года. Участники форума обсуждают сценарии развития международных отношений и проблемы международной безопасности.
Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. Он занимал должности главы Совета Союза Верховного Совета СССР, директора Службы внешней разведки России, министра иностранных дел РФ, а также председателя правительства РФ.