Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте и необходимо вместе искать альтернативы санкциям и торговым войнам. Об этом говорится в послании Путина международному научно-экспертному форуму «Примаковские чтения», его зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.





«Мир действительно подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности, путем санкций и торговых войн», — процитировал он. Путин в своем послании также подчеркнул, что нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем и дискуссии участников форума будут полезными в этом плане.