Эксперты не обнаружили следов наркотиков на руках Голунова

На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в крупном размере, следы психотропных веществ эксперты МВД не обнаружили. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой защищают интересы журналиста. При этом он отметил, что следователь пытался повторно отобрать у защитников Голунова подписку о неразглашении.
«Следователь вчера пытался повторно отобрать у адвокатов Голунова подписку о неразглашении. Они отказались. Ограничение только на персональные данные оперативных сотрудников по делу», — написал Чиков в своем Telegram-канале.
9 июня в эфире телеканала «Россия 1» телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога РФ Евгения Брюна сообщил, что в моче Голунова также не нашли следов наркотиков. По словам ученого, результаты такого анализа имеют юридическую силу.
На этот факт обращает внимание и Чиков: «Одна ценная деталь — говорим как есть: следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено. Факт, подтвержденный главным наркологом России Евгением Брюном».
Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа.