Эксперты не обнаружили следов наркотиков на руках Голунова

«Следователь вчера пытался повторно отобрать у адвокатов Голунова подписку о неразглашении. Они отказались. Ограничение только на персональные данные оперативных сотрудников по делу», — написал Чиков в своем Telegram-канале.





9 июня в эфире телеканала «Россия 1» телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога РФ Евгения Брюна сообщил, что в моче Голунова также не нашли следов наркотиков. По словам ученого, результаты такого анализа имеют юридическую силу.





На этот факт обращает внимание и Чиков: «Одна ценная деталь — говорим как есть: следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено. Факт, подтвержденный главным наркологом России Евгением Брюном».





Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа.