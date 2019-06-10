Козак возглавит организационный комитет Шестого ЯМЭФ

В Симферополе 8 июня прошло заседание организационного комитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), в ходе которого были определены даты его проведения в 2020 году. Возглавит организационный комитет VI ЯМЭФ заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Козак. Подводя итоги юбилейного форума, участники отметили его масштаб и высокий уровень, в котором приняли участие более 4,5 тысячи человек из 89 стран мира.





«Организационный комитет VI Ялтинского международного экономического форума возглавит заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Козак», — сообщил Андрей Назаров.





Сопредседателями станут глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель правления Фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.





«Этот показатель в полтора раза больше, чем год назад. Среди участников — 807 иностранных делегатов из 89 стран мира, что свидетельствует об интересе граждан многих стран к Крыму», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.





«Важно, что ЯМЭФ, в успехе которого вначале сомневались, за пять лет стал одной из самых ярких и значимых форумных площадок России», — подчеркнул сопредседатель «Деловой России», председатель правления Фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.





Организационный комитет ЯМЭФ также определил дату проведения следующего Ялтинского международного экономического форума — 23-25 апреля 2020 года.





Кроме того, в ходе заседания было принято решение пригласить в состав оргкомитета врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и ряд других руководителей российских регионов.





«Юбилейный ЯМЭФ показал высокий интерес к площадке со стороны отдельных субъектов. Так, в 2019 году своих представителей направил 51 регион. При этом многие делегации, в частности Иркутской, Волгоградской, Ростовской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Севастополя, возглавили лично их главы и губернаторы. В этой связи мы решили выделить отдельную квоту в оргкомитете. Уверены, это поможет качественно укрепить межрегиональное сотрудничество», — пояснил Назаров.





Ялтинский международный экономический форум — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере. Проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4564 человек, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран мира. Почетными гостями ЯМЭФ стали делегации из Франции, Сирийской Арабской Республики, Республики Башкортостан, а также также Санкт-Петербурга.





По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 миллиарда рублей.