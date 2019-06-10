«Пройдем по улице с газетой»: организаторы марша за свободу Голунова надеются на благоразумие мэрии

12 июня в Москве пройдет не согласованный с властями марш за свободу специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Организаторы марша убеждены, что акцию можно провести «нормально и спокойно», пройдя по улице с газетами со статьями о Голунове. Одна из инициаторов марша, политтехнолог, журналист Марина Литвинович сообщила Daily Storm, что рассчитывает на благоразумие московской мэрии. Она напомнила, что в прошлом году на двух несогласованных «Маршах матерей» «все было прекрасно» и мирно, а сотрудники полиции помогали участникам акции переходить дорогу по пешеходным переходам.





«Думаю, что мэрия и все понимают, что ситуация беспрецедентная — мы не можем сидеть дома и делать вид, что ничего не происходит, мы хотим выразить свое отношение. Мы ждем, что московская мэрия проявит благоразумие, потому что мы, согласно Конституции, имеем право идти мирно и без оружия, — заявила Литвинович Daily Storm. — Мы не собираемся делать ничего плохого, мы просто идем по улице нашего города с газетой. Любой из нас каждый день может пройти по улице с газетой, и его не задерживают».





Журналист подчеркнула, что если столичная мэрия захочет конфликта с участниками акции — это будет решение властей, потому что намерения активистов «исключительно мирные и спокойные». «Я думаю, что мэрия будет благоразумной, и она просто нам обеспечит беспрепятственный проход, как это было на «Маршах матерей». Были два «Марша матерей», я в обоих участвовала, было все прекрасно — мы прошли мирно, никому не мешали, полиция нам помогла перейти дорогу по пешеходным переходам. Все было хорошо, и никто никого не задерживал», — рассказала Марина Литвинович.