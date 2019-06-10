«Пройдем по улице с газетой»: организаторы марша за свободу Голунова надеются на благоразумие мэрии

12 июня в Москве пройдет не согласованный с властями марш за свободу специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Организаторы марша убеждены, что акцию можно провести «нормально и спокойно», пройдя по улице с газетами со статьями о Голунове. Одна из инициаторов марша, политтехнолог, журналист Марина Литвинович сообщила Daily Storm, что рассчитывает на благоразумие московской мэрии. Она напомнила, что в прошлом году на двух несогласованных «Маршах матерей» «все было прекрасно» и мирно, а сотрудники полиции помогали участникам акции переходить дорогу по пешеходным переходам.
«Думаю, что мэрия и все понимают, что ситуация беспрецедентная — мы не можем сидеть дома и делать вид, что ничего не происходит, мы хотим выразить свое отношение. Мы ждем, что московская мэрия проявит благоразумие, потому что мы, согласно Конституции, имеем право идти мирно и без оружия, — заявила Литвинович Daily Storm. — Мы не собираемся делать ничего плохого, мы просто идем по улице нашего города с газетой. Любой из нас каждый день может пройти по улице с газетой, и его не задерживают».
Журналист подчеркнула, что если столичная мэрия захочет конфликта с участниками акции — это будет решение властей, потому что намерения активистов «исключительно мирные и спокойные». «Я думаю, что мэрия будет благоразумной, и она просто нам обеспечит беспрепятственный проход, как это было на «Маршах матерей». Были два «Марша матерей», я в обоих участвовала, было все прекрасно — мы прошли мирно, никому не мешали, полиция нам помогла перейти дорогу по пешеходным переходам. Все было хорошо, и никто никого не задерживал», — рассказала Марина Литвинович.
Еще один из инициаторов марша за свободу спецкора «Медузы», журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар также заявил, что пикеты в поддержку Ивана Голунова у здания Главного управления МВД России по Москве будут продолжаться каждый вечер до тех пор, пока Голунов не будет освобожден. «На сегодняшний вечер они уже объявлены — Петровка, 38 с 18:00. Но те, кто хотят и могут выйти днем с одиночными пикетами, могут это сделать, и насколько я знаю, делали так в предыдущие дни», — сообщил Азар «МБХ медиа».
Уведомление властей о планируемой акции желательно, но допустимо исключение из этого правила, когда есть «стихийное желание выразить свое отношение к волнующему часть общества событию», сообщается в Telegram-канале проекта по защите права на мирные собрания в РФ «Апология протеста». Правозащитники также напомнили, что на «Марше матерей» в поддержку фигуранток дела «Нового величия» полиция проявляла терпимость к мирному шествию, и выразили надежду, что 12 июня правоохранители будут действовать так же.
Марш начнется 12 июня в 12:00 у станции метро «Чистые пруды» и пройдет по маршруту: Мясницкая улица — Столешников переулок — Большая Дмитровка. Акция закончится у здания Главного управления МВД по Москве на улице Петровка, 38, где затем пройдут одиночные пикеты.
Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с мефедроном и кокаином. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Эксперты не нашли наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и в ногтевых пластинах, а также в анализах мочи Ивана Голунова.
Сам журналист настаивает, что ему подбросили наркотики. «Медуза» считает задержание Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. С 7 июня в разных городах России проходят пикеты в поддержку журналиста.