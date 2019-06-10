«Там беснуется иногда такое!»: Соловьев объяснил, зачем он создал свой Telegram-канал

«Степень его [Telegram] запрещенности довольно сложно понять, учитывая что сам [глава Роскомнадзора] заявлял, что пользуется Telegram. Вопрос не в том, запрещен или нет, а в том, что там беснуется иногда такое, что иногда очень забавно выйти и показать, что есть и иные силы. Поэтому надо выступать и на тех площадках, где есть люди с диаметрально противоположными взглядами, просто чтоб у них не возникало иллюзий, что там есть только их единомышленники», — рассказал телеведущий о причинах открытия Telegram-канала.





Владимир Соловьев также поделился с Daily Storm своим мнением относительно ситуации с арестом Голунова. По его словам, никто из сторонников освобождения журналиста не предлагает системных изменений в борьбе с распространением наркотиков, которые бы сделали ее более справедливым в отношении всех граждан России, вне зависимости от их статуса. Также, Соловьев предположил, что теперь, кроме депутатского иммунитета, есть еще и «оппозиционно-журналистский» иммунитет.





«Если можно выйти и надавить на суд или на следствие с одной стороны, то почему нельзя тогда с другой стороны? Почему определенным людям не нравится, когда правосудие осуществляется «по звонку», но они нормально относятся к тому, когда выходят и кричат? То есть давайте приоткроем Фемиде повязку, но не с левого глаза, а с правого?» — заметил телеведущий.





«Я хотел бы, чтобы все разрешилось максимально быстро, в строгом соответствии с законом», — заявил Владимир Соловьев и сказал, что если выяснится невиновность Голунова, то перед ним стоило бы извиниться и, при необходимости, выплатить денежную компенсацию.





Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом: мефедроном и кокаином. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа.





9 июня в эфире телеканала «Россия 1» со ссылкой на главного нарколога РФ Евгения Брюна заявили, что в моче Голунова также не нашли следов наркотиков. По словам эксперта, результаты такого анализа имеют юридическую силу.





Как сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой защищают интересы журналиста, на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова следы психотропных веществ эксперты МВД не обнаружили. Он заявил, что следователь пытался повторно отобрать у защитников Голунова подписку о неразглашении.