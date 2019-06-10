Россия предложит Саудовской Аравии SSJ 100 в VIP-версии

Россия планирует предложить Саудовской Аравии самолеты Sukhoi Superjet 100 в VIP-версии. Об этом заявил 10 июня на межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между странами министр энергетики РФ Александр Новак. Он также отметил, что Москва готова поставлять Эр-Рияду среднемагистральные лайнеры МС-21.





«Видим большие перспективы в области промышленности и авиастроения. Готовы предложить саудовской стороне самолеты Sukhoi Superjet 100 в VIP-модификации и среднемагистральные лайнеры МС-21», — цитирует министра ТАСС.





МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет состоялся в конце мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017-й, но было перенесено сначала на 2018-й, а затем на 2020 год. В конце февраля 2019-го стало известно, что выпуск отложен на 2021 год, в связи с санкциями против корпораций ОАК и «Ростех» он может быть перенесен на 2025 год.





SSJ 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность от 3 до 4,6 тысячи километров. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных фирм. Эксплуатируется в Мексике и Ирландии, крупнейший эксплуатант в России — «Аэрофлот».





5 мая в аэропорту Шереметьево потерпел крушение SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате погиб 41 человек. У самолета отказали системы связи после удара молнии. Экипаж принял решение садиться вручную. После жесткой посадки самолет загорелся. 16 мая источники РИА Новости, близкие к расследованию, отмечали, что одной из причин катастрофы могли стать недостатки при проектировании.





На дефекты «Суперджета» еще до катастрофы жаловались компании-эксплуататоры: двигатели самолетов выходят из строя раньше срока, заявленного производителем. Ремонт оказывается довольно дорогостоящим, а детали надо везти из Мюнхена (Германия). 5 мая член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с Daily Storm сказал, что SSJ 100 — плохой самолет.