Песков: Кремль внимательно следит за делом Голунова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за уголовным делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Главе государства доложили о резонансном событии еще 7 июня, добавил Песков. Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что Кремль ждет объяснений от МВД по поводу публикаций недостоверных фотографий по уголовному делу журналиста. В то же время он подчеркнул, что считает недопустимым делать обобщающие выводы о недоверии к правоохранительной системе России в целом на фоне преследования Голунова.





«Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.





Журналисты спросили пресс-секретаря президента, как в Кремле оценивают работу полиции, которая «в первые часы после задержания известного журналиста дезинформировала общественность и высшие органы власти, опубликовав фотографии, которые не имели отношения к делу Голунова». «Да, действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовало. В данном случае мы не можем руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной информацией, которая поступает по линии соответствующих органов МВД», — ответил Песков, цитата по РИА Новости.





Дело журналиста породило большое число вопросов, заявил он. «Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно», — подчеркнул пресс-секретарь президента.





Кроме того, Песков отметил, что ошибки возможны везде, где работают люди, включая систему правосудия. Дело прокуратуры — прояснить, были нарушения или нет. «Главное — потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились, чтобы они не повторялись впредь», — сказал он, отвечая на вопрос, изменилось ли доверие Кремля к МВД после публикаций фотографии якобы из квартиры Голунова.





Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с мефедроном и кокаином. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Эксперты не нашли наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и в ногтевых пластинах, а также в анализах мочи Ивана Голунова.





На официальном сайте ГУ МВД России по Москве были опубликованы фотографии изъятых наркотиков, изначально полиция заявила, что фото были сделаны в квартире журналиста. Однако позднее в ведомстве сообщили, что сотрудник МВД ошибся при написании комментария на сайте. Восемь фотографий были сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий по пресечению сбыта наркотиков в Московском регионе, пояснили в полиции.





Сам журналист настаивает, что ему подбросили наркотики. «Медуза» считает задержание Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. С 7 июня в разных городах России проходят пикеты в поддержку журналиста.