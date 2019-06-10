Суд приговорил экс-главу Коми к 11 годам колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима по уголовному делу о коррупции, мошенничестве, отмывании денег и организованном преступном сообществе. Также ему назначен штраф в размере 160 миллионов рублей. 13 других фигурантов этого дела получили от трех лет условно до 11 лет колонии за коррупцию.





«Вина Гайзера установлена и подтверждается собранными по делу доказательствами... По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 160 миллионов рублей», — огласила приговор судья Елена Аверченко.





Суд также снял обвинения в создании организованного сообщества с фигурантов дела, признанных виновными в коррупции. «Оправдать обвиняемых в создании организованного преступного сообщества по статье 210 Уголовного кодекса РФ», — говорится в приговоре.





Обвинение просило признать Гайзера виновным в руководстве преступным сообществом, получении взяток, особо крупном мошенничестве и отмывании денег и приговорить его к 21 году колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 500 миллионов рублей. Всего на скамье подсудимых, включая экс-главу Коми, 13 человек, для которых прокуроры запросили от 8 до 20 лет колонии с различными штрафами.





Вячеслав Гайзер был арестован в сентябре 2015 года. Согласно обвинению, он в статусе министра финансов Коми вступил в образованное в 2005 году преступное сообщество предпринимателя Александра Зарубина для присвоения чужого имущества и денежных средств. Кроме него туда входил зампред правительства Коми Константин Ромаданов (он признал свою вину и заключил сделку со следствием, по приговору суда ему назначено наказание в виде семи лет колонии), руководитель компании «Комижилстрой» Антон Фаерштейн (покончил собой в СИЗО) и другие лица.





Согласно данным СКР, группировка в 2005-2015 годах похитила акции птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей — из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей за назначения разных лиц на должности и покровительство.