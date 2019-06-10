Володин выразил надежду на урегулирование политической ситуации в Молдове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на урегулирование политической ситуации в Республике Молдова. По его словам, все участники политического процесса в постсоветской республике должны придерживаться принципов верховенства права.





«Уверен, что законно избранные народом республики органы власти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитие Молдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан», — сообщил он в понедельник, 10 июня, журналистам.





Парламент Молдавии после выборов 24 февраля несколько месяцев пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. В итоге спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.





Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.





В МИД РФ заявили, что Москва приветствует формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, говорится в заявлении МИД РФ.





«В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства. Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года», — отметили в МИД.