Земфира выступила в защиту спецкора «Медузы» Ивана Голунова

На главной странице официального сайта певицы Земфиры появилась надпись «Свободу Ивану Голунову». Таким образом исполнительница поддержала обвиняемого в сбыте и хранении наркотиков спецкора «Медузы» Ивана Голунова, который сейчас находится под домашним арестом. Ранее в поддержку журналиста выступили лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, рэпер Оксимирон, ведущая Яна Чурикова, актер Константин Хабенский и другие.
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в своем видеообращении заявил, что хочет гордиться Россией, а арест Голунова — это «стыд и позор», который продлится до тех пор, пока журналиста не освободят. Гребенщикова поддержал Юрий Шевчук, который также призвал освободить спецкора «Медузы».
«Сегодня я потерла из своих соцсетей все ссылки на свои места работы, потому что некоторые из них — вне политики, а с иными моя позиция может не совпадать. Сегодня я просто гражданин и человек с дипломом журналиста. И впервые за 19 лет с момента выпуска я этим дипломом горжусь… 10.06.2019. День, когда заново родилась российская журналистика», — написала Чурикова в Instagram. Рядом с собой телеведущая положила номера изданий РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости», на которых в разной цветовой гамме написано «Я/Мы Иван Голунов».
В защиту Голунова выступил фронтмен группировки «Ленинград», который посвятил аресту спецкора «Медузы» стихотворение: «Если пишешь что-то неуклонно/ Про лазутчиков в общественный карман/ То ты либо пятая колонна/ Либо, что скорее, наркоман/ Третьего здесь не дано, наверно/ Кто в своем уме попрет на боссов?/ Но повисло что-то, стало скверно/ Люди против храмов и отбросов/ Против ментовского беспредела/ Встали и подали голоса!»
Журналиста также поддержали актриса Ксения Раппопорт, ведущие Ольга Шелест, Антон Комолов, Леонид Парфенов, музыкант Noize MC, режиссер Андрей Звягинцев, писательница Людмила Улицкая, лидер группы «Звери» Роман Билык, рэпер Oxxymiron, теледивы Ксения Собчак и Тина Канделаки, журналист Владимир Познер и другие. Кроме того, на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в защиту Голунова выступил Константин Хабенский, заявивший, что сейчас идет дело над одним «неудобным» журналистом. И если его посадят, сказал актер, то следующим «неудобным» может оказаться уже «Кинотавр».
Спецкор «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Журналист был освобожден в зале суда.