Земфира выступила в защиту спецкора «Медузы» Ивана Голунова

«Сегодня я потерла из своих соцсетей все ссылки на свои места работы, потому что некоторые из них — вне политики, а с иными моя позиция может не совпадать. Сегодня я просто гражданин и человек с дипломом журналиста. И впервые за 19 лет с момента выпуска я этим дипломом горжусь… 10.06.2019. День, когда заново родилась российская журналистика», — написала Чурикова в Instagram. Рядом с собой телеведущая положила номера изданий РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости», на которых в разной цветовой гамме написано «Я/Мы Иван Голунов».