Разгромивший редакцию «Сноба» вынес из офиса ноутбук

Неизвестный «крайне неадекватный молодой человек «в нулину» разгромил офис издания «Сноб» в Москве, сообщила Daily Storm его главный редактор Ксения Чудинова, посмотревшая видеозапись погрома. По ее словам, на записи видно, что погромщик сначала вынес один из редакционных ноутбуков, но потом оставил его на улице. Мотивы нападавшего неизвестны, сейчас в офисе идут следственные действия.





Видеозапись разгрома редакции опубликуют позже, сказала Чудинова. По ее словам, пока непонятно, был ли погром срежессированным. «Судя по тому, что я сейчас вижу, это один крайне неадекватный молодой человек, как говорят, «в нулину», — сообщила Daily Storm главред «Сноба».





«Мы сначала подумали, что он пошел не к нам, а к нашим соседям [по зданию], но он пошел целенаправленно в офис проекта «Сноб», самая разгромленная часть — это кабинет главного редактора, включая мой убитый компьютер. Он еще один какой-то компьютер с собой забрал почему-то, когда решил уйти, и потом оставил этот ноутбук на улице. Охранники нам его отдали», — рассказала Чудинова.