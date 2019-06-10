YouTube заблокировал видеообращение Шамиля Басаева, оскорбляющее герб России

Видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал доступ к видео с обращениями Шамиля Басаева и других лидеров бандформирований, а также агитационным материалам экстремистских организаций, оскорбляющих государственный герб России. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.





«После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга Youtube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и других) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», — цитирует заявление пресс-службы агентство.





В сообщении ведомства уточняется, что уведомление администрации видеохостинга отправлено на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры РФ в рамках исполнения федерального закона №30-ФЗ от 18 марта 2019 года, известного как закон «о неуважении к государственным символам».





В начале июня администрация YouTube заявила, что принято блокировать шовинистические видеоролики, а также те, которые оспаривают доказанные случаи проявления жестокости, например, холокост или стрельбу в американской начальной школе Sandy Hook. В видеохостинге пояснили, что под определение шовинистических подпадают видео, которые продвигают националистические идеи.





«Мы признаем, что часть этого [блокируемого] контента имеет ценность для исследователей и неправительственных организаций, стремящихся понять ненависть, чтобы бороться с ней, и мы изучаем варианты, чтобы сделать их доступными для них в будущем», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте видеохостинга.





В администрации YouTube отметили, что система блокировки заработает в полную силу через несколько месяцев. Пока удаление роликов будет производиться в выборочном порядке.





Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Законопроекты о наказании за фейковые новости и оскорбление символов государственной власти были приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении 7 марта.