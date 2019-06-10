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Путин и Володин поздравили Токаева с избранием президентом Казахстана
Новости

Путин и Володин поздравили Токаева с избранием президентом Казахстана

Власти РФ рассчитывает, что после выборов отношения между странами будут активно развиваться

Власти РФ рассчитывает, что после выборов отношения между странами будут активно развиваться
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Фото: © GLOBAL LOOK press / Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов на высоком государственном посту. Как сообщила пресс-служба Токаева, глава республики поблагодарил собеседника за поздравления. Токаев поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником, Днем России.


Свои поздравления Токаеву направил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Ваша убедительная победа на выборах — свидетельство широкой поддержки народом Казахстана курса на сохранение политической стабильности и дальнейшее развитие страны. Россия и Казахстан — стратегические партнеры. Рассчитываем, что наши отношения, в том числе на межпарламентском уровне, будут активно развиваться при вашей поддержке», — заявил Володин в своем поздравлении.


Внеочередные выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.


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