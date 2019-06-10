В России будет создан мультимедийный портал для защиты прав человека

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина будет создан научно-образовательный центр по правам человека. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что для улучшения работы омбудсмена будет создан мультимедийный портал уполномоченного по правам человека, в работе которого будут использованы последние достижения в сфере информационных технологий. Также Москалькова попросила Президента пересмотреть процесс возбуждения уголовного дела и проверки всех обстоятельств, так как к омбудсмену поступило много жалоб в связи со сложностями потерпевших.





«Сохраняют актуальность вопросы профессиональной подготовки региональных уполномоченных, служащих их аппаратов. Представляется, что их решению будет способствовать создание научно-образовательного центра по правам человека», — рассказала Москалькова РИА Новости.





Также на встрече с Путиным Москалькова сообщила о создании мультимедийного портала уполномоченного по правам человека в России: «В настоящее время ведется работа по созданию мультимедийного портала уполномоченного, который позволит использовать все возможные последние современные разработки в сфере информационных технологий».





Как рассказала омбудсмен, будет продолжена работа со СМИ для информирования граждан о защите прав человека, для развития правовой грамотности россиян. Для этого будут публиковаться юридические консультации и экспертные статьи в федеральных и региональных СМИ.





Кроме этого, Москалькова обратилась к Путину с просьбой пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, так как часто дела не возбуждаются на стадии проверки обстоятельств, что нарушает, по словам омбудсмена, права потерпевшего: «Есть случаи, когда на протяжении многих лет (два года, пять лет) проверяются обстоятельства по заявлению, отказывается в возбуждении уголовного дела, прокурор отменяет эти постановления, тем не менее следователь не выполняет эти рекомендации, и когда возбуждается уголовное дело, доказательная база потеряна».





«Если уголовное дело не возбуждается, потерпевший не может рассчитывать на сатисфакцию, возмещение вреда, поиск преступников. И это, конечно, нарушает конституционное право на доступ к правосудию», — добавила омбудсмен. – Мы сегодня начинаем большой мониторинг и будем обращаться к Вам с просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, а может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств, с тем чтобы защитить интересы потерпевшего».





Также она рассказала президенту, что в течение 2019 года к омбудсмену уже поступило 38 650 обращений.





Ранее Москалькова направила письмо на имя генерального прокурора США Уильяма Барра с просьбой передать российского пилота Константина Ярошенко Российской Федерации из-за ухудшения состояния его здоровья. Омбудсмен подчеркнула, что «гуманное решение будет по достоинству оценено не только осужденным российским гражданином, но и российским народом». В конце она выразила признательность генпрокурору США за информирование о принятом решении.