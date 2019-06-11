За отмену санкций и возвращение России в ПАСЕ предстоит «нешуточный бой»

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает, что возвращение России в ПАСЕ будет зависеть от того, в какой степени ассамблея продемонстрирует свою способность следовать и собственным решениям, принятым на апрельской сессии, и решениям Комитета министров Совета Европы 17 мая. Об этом он написал в своем Facebook, комментируя итоги сегодняшнего заседания Межведомственной комиссии по взаимодействию России с Советом Европы.





«До начала июньской сессии ПАСЕ остается менее двух недель. Постепенно вырисовываются ее контуры, в том числе в части процедуры рассмотрения запроса о полномочиях российской делегации, если таковой появится. Появится или нет — подробно обсуждали сегодня на заседании Межведомственной комиссии по взаимодействию России с Советом Европы. Состоялся очень глубокий и взаимополезный разговор. Окончательное решение будет приниматься в ближайшие дни коллективно руководящими органами палат Федерального Собрания», — сообщил сенатор.





Он подчеркнул, что любая страна, входящая в организацию, может быть представлена в ее уставных органах только на равных. Именно такое условие ставила российская делегация для возвращения к работе в ассамблее.





«То есть иными словами — односторонние санкции ПАСЕ в отношении национальных делегаций дискриминационны по сути и противоречат уставу Совета Европы. Большинство в ПАСЕ вроде бы встало на такую позицию, и она полностью соответствует российским подходам и ожиданиям. Однако в ПАСЕ есть и пресловутое меньшинство, которому на Совет Европы, по большому счету, плевать, но которое спекулирует его ценностями и принципами в полный рост и без стеснения. Предстоит обсуждение поправок в регламент. Бой вокруг них и в преддверии, и на самой сессии предстоит нешуточный», — полагает сенатор.





При этом Косачев уверен, что это не битва ПАСЕ с Россией, а «сражение конструктивного большинства и деструктивного меньшинства, состязание здравого смысла и бессмысленной агрессивности». «Время для принятия нашего решения еще есть. Будем действовать без спешки и наверняка», — отметил он.