Колокольцев попросит Путина уволить высокопоставленных полицейских из-за дела Голунова





Кокольцев сообщил, что подразделение собственной безопасности МВД проводит внутреннее расследование дела Голунова и его материалы уже направлены в Следственный комитет. На время проверки полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы. Их фамилий министр не назвал.





Решение о прекращении уголовного преследования Голунова, согласно сообщению, принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Журналиста освободят из-под домашнего ареста 11 июня. Как отметил Колокольцев, «независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены».





О задержании Ивана Голунова в Москве стало известно 7 июня. Столичное управление МВД РФ сообщило, что наркотики нашли при себе у спецкора «Медузы», а также в его квартире в ходе обыска. Московский суд отправил журналиста под арест до 7 августа. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. «Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью — расследованиями о коррупции. С 7 июня в России проходят пикеты в защиту корреспондента. На 12 июня группа журналистов анонсировала несогласованный с мэрией Москвы марш в поддержку Голунова.





Издание «Проект» 10 июня со ссылкой на анонимные источники в Кремле написало, что российские власти хотят закончить дело Голунова до «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоится 20 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию.