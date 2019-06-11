Колокольцев попросит Путина уволить высокопоставленных полицейских из-за дела Голунова

Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков, прекращено, обвинения с него сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста, объявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Кроме того, Колокольцев попросит президента уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», — приводятся слова министра.
Кокольцев сообщил, что подразделение собственной безопасности МВД проводит внутреннее расследование дела Голунова и его материалы уже направлены в Следственный комитет. На время проверки полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы. Их фамилий министр не назвал.
Решение о прекращении уголовного преследования Голунова, согласно сообщению, принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Журналиста освободят из-под домашнего ареста 11 июня. Как отметил Колокольцев, «независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены».
О задержании Ивана Голунова в Москве стало известно 7 июня. Столичное управление МВД РФ сообщило, что наркотики нашли при себе у спецкора «Медузы», а также в его квартире в ходе обыска. Московский суд отправил журналиста под арест до 7 августа. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. «Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью — расследованиями о коррупции. С 7 июня в России проходят пикеты в защиту корреспондента. На 12 июня группа журналистов анонсировала несогласованный с мэрией Москвы марш в поддержку Голунова.
Издание «Проект» 10 июня со ссылкой на анонимные источники в Кремле написало, что российские власти хотят закончить дело Голунова до «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоится 20 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию.