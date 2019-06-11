МВД сняло обвинения с корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Обвинения в попытке сбыта наркотиков с Голунова сняты, его освободят из-под домашнего ареста 11 июня. Колокольцев также сообщил, что подразделение собственной безопасности МВД передало материалы проверки дела Голунова в Следственный комитет России (СКР).





«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — сказал глава МВД РФ.





На период проведения проверки СКР полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы, сказал министр. Колокольцев также заявил, что решил ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова, чьи подчиненные задержали Голунова, а также начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.





«Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — подчеркнул Колокольцев.





О задержании Ивана Голунова в Москве стало известно 7 июня. Столичное управление МВД РФ сообщило, что наркотики нашли при себе у спецкора «Медузы», а также в его квартире в ходе обыска. Московский суд отправил журналиста под арест до 7 августа. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. «Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью — расследованиями о коррупции. С 7 июня в России проходят пикеты в защиту корреспондента. На 12 июня группа журналистов анонсировала несогласованный с мэрией Москвы марш в поддержку Голунова.





Издание «Проект» 10 июня со ссылкой на анонимные источники в Кремле написало, что российские власти хотят закончить дело Голунова до «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоится 20 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию.