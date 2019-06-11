Марш в поддержку Голунова состоится, несмотря на его освобождение

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности тем временем заявили, что московские власти согласовали запланированную на 16 июня массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова. Как выяснилось, ее инициаторами стали другие журналисты, в частности, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Чиновники пояснили, что мэрия дала согласие на это мероприятие «с учетом высокого общественного резонанса» дела.





«В правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 численностью до 20 тысяч человек», — сообщиили «Интерфаксу» в департаменте.





Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев назвал разумным предложение о проведении законной акции в поддержку Голунова 16 июня вместо несанкционированного марша в День России. Об этом сообщает пресс-служба ОП. «Вокруг дела Голунова очень серьезное социальное, политическое напряжение. И это напряжение может вылиться попросту в беспорядки, абсолютно неуместные, когда в городе праздник. Могут пострадать люди, и насколько я понимаю, мэрия предлагает организаторам митинга провести свое шествие в воскресенье, 16 июня. Считаю, что это очень разумное предложение», — подчеркнул Фадеев.





По мнению Фадеева, организаторы шествия в поддержку журналиста «Медузы» «должны пойти навстречу властям города Москвы и понять, что те риски, которые может нести это шествие, неуместны в этой ситуации». В противном случае возникает мысль, что инициаторы несанкционированного марша хотят возможных беспорядков, отметил секретарь ОП.





11 июня стало известно, что власти прекращают уголовное преследование Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Журналист был задержан в Москве ранее в июне. Столичная полиция сообщала, что в момент задержания у Голунова при себе были наркотики, а при обыске в его квартире нашли кокаин. Сам корреспондент «Медузы» заявлял, что запрещенные вещества ему подбросили силовики.