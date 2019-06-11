В ФБК назвали победой гражданского общества прекращение преследования Голунова

Прекращение уголовного дела в отношении спецкора «Медузы» Ивана Голунова — это большая победа гражданского общества, которое смогло отстоять журналиста. Так юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в беседе с Daily Storm прокомментировала заявление главы МВД Владимира Колокольцева, сказавшего, что Голунов должен быть освобожден из-под домашнего ареста, а правоохранители, участвовавшие в задержании журналиста, отстранены от службы.





﻿﻿«Я считаю, что это большая победа гражданского общества, которое отстояло расследователя, — сказала Соболь. — Я считаю, что Ваню Годунова отстояли неравнодушные коллеги, журналисты и просто неравнодушные [люди], которые освещали эту информацию, которые делали расследование, которые публиковали [его материалы], выходили на акции, одиночные пикеты и которые сейчас отмечались, что они выйдут завтра в поддержку Вани Голунова, и за уголовное преследование тех людей, которые сфабриковали против него ложные обвинения».





11 июня Колокольцев заявил, что уголовное преследование Ивана Голунова решено прекратить в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он также отметил, что журналиста освободят из-под домашнего ареста 11 июня. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД по делу Голунова направлены в Следственный комитет России (СКР).