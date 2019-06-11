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В ФБК назвали победой гражданского общества прекращение преследования Голунова
Новости

В ФБК назвали победой гражданского общества прекращение преследования Голунова

Любовь Соболь считает, что правоохранители, участвовавшие в задержании спецкора «Медузы», должны быть наказаны

Любовь Соболь считает, что правоохранители, участвовавшие в задержании спецкора «Медузы», должны быть наказаны
Фото: © GLOBAL LOOK press / City News Moskva

Прекращение уголовного дела в отношении спецкора «Медузы» Ивана Голунова — это большая победа гражданского общества, которое смогло отстоять журналиста. Так юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в беседе с Daily Storm прокомментировала заявление главы МВД Владимира Колокольцева, сказавшего, что Голунов должен быть освобожден из-под домашнего ареста, а правоохранители, участвовавшие в задержании журналиста, отстранены от службы.


﻿﻿«Я считаю, что это большая победа гражданского общества, которое отстояло расследователя, — сказала Соболь. — Я считаю, что Ваню Годунова отстояли неравнодушные коллеги, журналисты и просто неравнодушные [люди], которые освещали эту информацию, которые делали расследование, которые публиковали [его материалы], выходили на акции, одиночные пикеты и которые сейчас отмечались, что они выйдут завтра в поддержку Вани Голунова, и за уголовное преследование тех людей, которые сфабриковали против него ложные обвинения».


11 июня Колокольцев заявил, что уголовное преследование Ивана Голунова решено прекратить в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он также отметил, что журналиста освободят из-под домашнего ареста 11 июня. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД по делу Голунова направлены в Следственный комитет России (СКР).



Колокольцев подчеркнул, что «независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены».


О задержании Ивана Голунова в Москве стало известно 7 июня. Столичное управление МВД РФ сообщило, что наркотики нашли при себе у спецкора «Медузы», а также в его квартире в ходе обыска. В тот же день Московский суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Голунов отказался признать себя виновным и заявил, что наркотики ему подбросили.


С 7 июня возле здания главка МВД в Москве проходили пикеты в защиту корреспондента. На 12 июня группа журналистов анонсировала несогласованный с мэрией Москвы марш в поддержку Голунова. 10 июня издание «Проект» со ссылкой на анонимные источники в Кремле написало, что Голунова хотят выпустить на свободу до «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоится 20 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июня опроверг эту информацию.


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